امام مقر رئيس ديوان الوقف الشيعي ببغداد.. تظاهرات واحتكاك أمني وخيم اعتصام

شفق نيوز / بدأ العشرات من منتسبي مزارات العراق، اليوم الثلاثاء، احتجاجاً مفتوحاً ومحاولة نصب خيام اعتصام أمام مقر رئيس ديوان الوقف الشيعي للمطالبة بتثبيتهم واقالة الامين العام للمزارات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن العشرات من منتسبي مزارات العراق، تظاهروا اليوم، في بغداد أمام مقر رئيس ديوان الوقف الشيعي للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم وإقالة الأمين العام للمزارات.

واضاف المراسل أن احتحاكات جرت بين المتظاهرين وقوات حفظ القانون التي حاولت منع المحتجين من نصب خيم الاعتصام أمام المقر، فيما انتشرت بكثافة حوله لمنع أي محاولات لاقتحامه".