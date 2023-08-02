الإيقاع بضابط ومنتسب في الداخلية العراقية متلبسين بجريمة الرشوة

شفق نيوز/ اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، يوم الأربعاء، تنفيذها عملية ضبط متهمين اثنين من منتسبي وزارة الداخلية، احدهما ضابط، متلبسين بتسلم الرشوة بالجرم المشهود.

وأشارت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الى ان "فريق عمل مديرية تحقيق بغداد تمكن بعد المراقبة والمتابعة من ضبط منتسبين اثنين في وزارة الداخلية حال تسلمهما مبلغا من المال " رشوة" من احد المواطنين، مبينة ان المتهم الاول " الضابط" تم ضبطه بالقرب من مركز عمله ، فيما تم ضبط المتهم الثاني قرب احد المطاعم".

ولفتت الى "قيامهما بابتزاز المواطن وطلب مبلغ مالي لقاء اكمال الاجراءات القانونية المقامة من قبله والدعاوى المقامة ضده والمودعة اوراقها في احد مراكز الشرطة في بغداد".

واضافت ان "العملية نفذت بناء على مذكرة قضائية صادرة عن قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية الذي قرر توقيف المتهمين وفق احكام القرار ( 160 لسنة 1983) المعدل".