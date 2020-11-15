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الإيزيديون يسجلون أول إعتراض على اختيار الأب الروحي الجديد

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-15T10:47:54+0000
الإيزيديون يسجلون أول إعتراض على اختيار الأب الروحي الجديد

شفق نيوز/ عبر إيزيديون في قضاء سنجار يوم الاحد عن رفضهم لآلية ترشيح الاب الروحي للديانة خلال مراسم جرت في محافظة دهوك .

وقال قاسم ششو  قائد قوات البيشمركة في جبل سنجار ومرقد "شرف الدين" لوكالة شفق نيوز، إن اجتماعا عُقد بحضور وجهاء ايزيديين من سنجار لمناقشة موضوع اختيار شيخ علي الياس مرجعا دينيا اعلى للايزديين، مشيرا الى ان الاجتماع توصل الى رفض اختيار المرجع الجديد وقرار امير الايزديين .

هذا وكان إجتماعاً عُقد يوم امس في دهوك بحضور امير الايزيديين حازم تحسين بك وعدد من رجال الدين و وجهاء الطائفة افضى الى اختيار الشيخ علي الياس مرجعا دينيا اعلى للايزيديين.

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