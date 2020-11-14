الإيزيديون يختارون أباً روحياً جديداً لهم

شفق نيوز/ اعلن جهور علي وكيل امير الايزيديين يوم السبت اختيار علي الياس ناصر زعيما روحيا لأبناء الطائفة خلفا للراحل بابا شيخ (خرتو حاجي إسماعيل).

وتوفي "إسماعيل" في مطلع شهر تشرين الماضي في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 87 عاما، وهو المرجع الأعلى لعموم الايزيديين في العراق والعالم وعضو المجلس الروحاني للديانة الايزيدية.

وقال علي لوكالة شفق نيوز، إن عملية اختيار علي جاءت بعد اجتماع موسع بمشاركة المجلس الروحاني الايزيدي ووجهاء من الطائفة الايزيدية وتم اختار باب الشيخ الجديد من قبل الامير.

واشار الى ان عملية تنصيب ناصر ستتم بمراسم خاصة يوم الاربعاء المقبل في معبد لالش بحضور امير حازم تحسين بك .

يذكر ان ناصر ولد في عام 1979 بقضاء شيخان وكان والده الياس بابا شيخا مابين عامي 1978-1995.