الإيزيديون يحتفلون بعيد "الصوم" في معبد لالش شمالي العراق (صور)

شفق نيوز/ احتفل أبناء الطائفة الإيزيدية في العراق والعالم، يوم الجمعة، بعيد "الصوم" الذي يصادف أول يوم جمعة من شهر كانون الأول/ ديسمبر وفقاً للتقويم الشرقي، وأقيمت الاحتفالات في معبد لالش بقضاء سنجار شمالي العراق.

وقال مسؤول الإعلام في معبد لالش، لقمان سليمان، لوكالة شفق نيوز، إن "الإيزيديين يؤدون الصوم لمدة ثلاثة أيام وهي الثلاثاء والأربعاء والخميس ليحل بعدها عيد الصوم في يوم الجمعة، وهذا العيد يحمل أبعاداً روحية واجتماعية مهمة لدى أبناء الطائفة".

وأضاف أن "مراسم العيد تتضمن العديد من العادات المتوارثة حيث تتوجه النساء إلى زيارة المقابر لتقديم الطعام كصدقة عن أرواح أمواتهن كجزء من التقاليد الإيمانية التي تعكس الوفاء للمفقودين، وفي صباح يوم العيد تقوم العائلات الإيزيدية بزيارة بعضها البعض لتبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة".

وأشار إلى أن "تشهد البيوت الإيزيدية تشهد إعداد أطباق تقليدية مميزة مثل الكبة والدولمة وغيرها من الأطعمة الشعبية التي تجسد التراث الثقافي للطائفة، إضافة إلى ذلك يحرص الإيزيديون على زيارة المزارات الدينية تأكيداً على ارتباطهم الروحي بمعتقداتهم وجذورهم التاريخية".

وفي هذا السياق، عبر المواطن الإيزيدي خليل مراد، عن سعادته الغامرة بهذه المناسبة، قائلاً لوكالة شفق نيوز "هذا العيد يجسد المحبة والتضامن بين أبناء الطائفة ويعيد لنا الأمل والفرحة رغم كل التحديات التي نواجهها".

وتابع "أتمنى أن يعم السلام والأمان على جميع الإيزيديين وعلى العالم أجمع"، مضيفاً "هذه الأعياد فرصة لتوطيد العلاقات الاجتماعية وصلة الرحم بين العائلات مما يعزز التماسك المجتمعي بين أبناء الطائفة".

وتأتي هذه الاحتفالات في إطار الحفاظ على الهوية الدينية والثقافية للطائفة الإيزيدية التي عرفت بتمسكها بعاداتها ومناسباتها المقدسة على مر العصور رغم التحديات التي مرت بها.