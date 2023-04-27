الإيزيديون يحتجون على إعادة عوائل "سنية" إلى سنجار: بعضهم دواعش (صور)

شفق نيوز/ تظاهرة العشرات من الإيزيديين في قضاء سنجار، يوم الخميس، احتجاجاً على إعادة عوائل من المكون السني يتهمونها بأن أبنائها كانوا في تنظيم داعش.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن الإيزيديين نظموا تظاهرتين احتجاجيتين تنديداً بعودة 25 عائلة عربية من المكون السني الى منازلهم في سنجار.

وقال مدير ناحية سنوني شمالي سنجار، خديدا جوقي، لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية في سنجار أعادت 25 عائلة عربية كانت قد نزحت إلى مناطق أخرى في الموصل بعد اجتياح تنظيم داعش لمناطق سنجار في عام 2014".

وأكد أن "إحدى الناجيات الإيزيديات من أيدي تنظيم داعش تعرفت على أحد أفراد العوائل العائدة بأنه كان ضمن عناصر تنظيم داعش مما دفع بالقوات الأمنية لاعتقاله".

وأوضح جوقي، أن "القوات الأمنية أعادت هذه العوائل دون إذن من المكونات الأخرى التي تسكن سنجار مما أدى إلى خروج أهالي سنجار إلى شوارع المدينة للتعبير عن احتجاجهم على هذا الإجراء، مرددين شعارات تندد وترفض عودة هذه العائلات إلى القضاء".

واجتاح تنظيم داعش في الثالث من شهر آب/ أغسطس عام 2014 قضاء سنجار والمناطق التابعة له والتي تقطنها أغلبية إيزيدية وقام بمجازر بحق الرجال منهم فيما تم اختطاف أكثر من خمسة آلاف طفلة وامرأة واستخدامهن كـ"سبايا"، وعلى فترات متقطعة يتم الوصول إلى بعض من هؤلاء الضحايا وتحريرهن من قبضة التنظيم.