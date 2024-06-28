الإيرانيات ‎المقيمات في بغداد يسجلن حضوراً قوياً بالانتخابات

شفق نيوز/ سجلت النساء الإيرانيات المقيمات في العاصمة العراقية بغداد، أبرز نسبة من المشاركة - حتى الآن - في الانتخابات الرئاسية الـ14.

‎وشهدت السفارة الإيرانية الواقعة بمنطقة "الصالحية - كرادة مريم" وسط بغداد، تواجد الإيرانيات المقيمات في بغداد منذ الساعات الأولى عقب افتتاح صناديق الاقتراع للرئاسة الـ 14 في إيران.

‎وأكد المستشار الثقافي بسفارة طهران في بغداد "حجة الإسلام غلام رضا أباذري"، أن هناك حوالي 2500 إيراني يعيشون في بغداد، معظمهم من النساء الإيرانيات اللائي تزوجن من مواطنين عراقيين خلال السنوات الأخيرة.

‎وأضاف اباذري: "على الرغم من أن السفارة الإيرانية في بغداد شهدت انتخابات مختلفة على مدار الـ 17 عامًا الماضية، لكن هذا حضور الجماهيري والمشاركة هذا العام كان أكثر نشاطًا وشموخاً".

‎وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، فمن أجل التصويت في انتخابات الرئاسة الايرانية الـ 14، رُصدت 6 مراكز اقتراع تضم 24 صندوقاً، لاستقبال الناخبين الإيرانيين المقيمين في العراق.