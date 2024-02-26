الأيام المقبلة.. رياح سريعة وزخات مطر وموجة شديدة البرودة في طريقها الى البلاد

شفق نيوز/ كشف المتنبئ الجوي، صادق عطية، يوم الاثنين، عن تطورات الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرا الى ان البلاد على موعد مع موجة شديدة البرودة.

وقال العطية في منشور على الفيسبوك وتابعته وكالة شفق نيوز: "تتراكم السحب خلال نهار ومساء يوم الثلاثاء، نتيجة لتأثير حالة جوية (ضعيفة) وسريعة، ومن المتوقع أن تؤثر بأمطار خفيفة في بعض مناطق البصرة والأنبار وشرق ديالى ومناطق متفرقة من مدن الجنوب مساء وليل الثلاثاء فقط".

وأشار الى "هبات نشطة للرياح تصل سرعتها 50 كم بالساعة في مناطق وسط وجنوب البلاد والفرات الاوسط يوم الاربعاء وصباح الخميس".

وتابع العطية "ابتداء من ساعات ليل الاربعاء وصباح الخميس، نحن على موعد مع موجة شديدة البرودة متوقع ان تؤثر في كافة المدن وتستمر عدة أيام ولكن تأثيرها الأكبر يكون في شمال البلاد وغربه".