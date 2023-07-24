الأول من نوعه.. مشروع مدرسي رقمي في العراق

شفق نيوز/ تنفذ مؤسسة PEDAGOGY اللبنانية، مشروع الحقيبة المدرسية الرقمية لصالح وزارة التربية في العراق، وقالت إنها ستخفف العبء عن كاهل المعلمين والمتعلمين والأهالي، بالإضافة إلى المرونة التقنية التي توفرها الحقيبة.

وقال المدير التربوي لـ PEDAGOGY ومدير المشاريع فياض الحلبي، خلال حفل اطلاق المشروع أقيم في لبنان، "لدينا عددا من المشاريع التي ننفذها على صعيد المحتوى الرقمي كمشروع تحويل المناهج التعليمية الورقية إلى مناهج رقمية تفاعلية لصالح وزارة التربية العراقية ومشروعا مماثلا في المملكة العربية السعودية"، مستعرضا "الركائز اعتمدت عليها الحقيبة الرقمية، من أجهزة TAG Tech الذكية."

واضاف ان "تفاصيل الحقيبة الرقمية، تتضمن محتوى تعليمي رقمي متنوع ومشوق وغير تقليدي، يتلاءم مع مقتضيات الثورة التقنية التي يعيشها العالم اليوم، ويحاكي عصر الذكاء الاصطناعي ويلبي طموحات المتعلمين في العصر الرقمي فضلا عن حاجات السوق المتزايدة لمهارات القرن الحادي والعشرين".

وأطلقت مجموعة طلال أبو غزاله العالمية ومركز بيداغوجي للتطوير التربوي (PEDAGOGY) مشروع "الحقيبة المدرسية الرقمية"، خلال حفل أقيم في لبنان برعاية وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية، وقالت إنها "الأولى من نوعها في العالم".