"الأول من نوعه".. مشروع خدمي ينقذ الفرات من مياه ثقيلة

شفق نيوز / أعلنت دائرة مجاري ذي قار، يوم الأحد، قرب إكمال مشروع هو الأول من نوعه في المحافظة لينهي الخروق الحاصلة على نهر الفرات من قبل المواطنين.

وذكر مدير الدائرة، حيدر الأسدي لوكالة شفق نيوز، أن "إدارته شارفت على الانتهاء من مشروع مجاري وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، بطول 2 كم و600 متر يمتد من محطة الكلية المخصصة لمياه الأمطار إلى المحطة السابعة المرتبطة بمياه المصب العام، حيث بلغت نسبة الإنجاز أكثر من 95%".

وأضاف الأسدي، أن "كلفة المشروع بلغت ملياراً و400 مليون دينار عراقي بضمنها تبليط مقتربات الجسر الكونكريتي التي يسير من خلالها المشروع".

وأوضح الأسدي، أن "محطة الكلية كانت متجاوز عليها من قبل المواطنين"، لافتا إلى أن "إدارته سعت جاهدة خلال الفترة الماضية لإنهاء أزمة نهر الفرات داخل مدينة الناصرية والمتمثلة برمي المخلفات الثقيلة داخله".