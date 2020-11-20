الأول من نوعه.. مدينة "أم المساجد" تحتضن مهرجاناً للمواهب في الانبار

شفق نيوز/ نظم ناشطون في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار، يوم الجمعة، كرنفالا ثقافيا هو الاول من نوعه للرسم والخط وفن التشكيل والاعمال اليدوية، بمشاركة مواهب عدة من مناطق مختلفة في الانبار ومحافظة ديالى، من أجل ابراز مواهبهم.

وأُقيم الكرنفال في إحدى الحدائق العامة الواقعة بالقرب من مدخل مدينة الفلوجة الشرقي، واستمر إلى أكثر من ثلاث ساعات، وقد لاقى إقبالا واسعا من أهالي المدينة الذين بدورهم عبروا عن فرحهم بإقامة مثل هذه المهرجانات التي تعطي دافعا معنوي لكافة شباب الفلوجة.

وقالت "فن لف الورق"، بيداء احمد (٢١) عاما لوكالة شفق نيوز، "بعد تخرجي من كلية الإدارة والاقتصاد، وحالي كحال أغلب الخريجين لم احصل على اي وظيفة حكومية، لذا بدأت بتطوير مهنتي التي تعلمتها منذ ان كنت في التاسعة من عمري، ولكن وكما يعرف الجميع بأن الانبار مجتمع عشائري يرفض أن تظهر المرأة موهبتها، لم اتمكن طوال هذه السنوات من إظهار موهبتي للعالم، وأنا سعيدة جدا بهذا الكرنفال الذي تمكنت من خلاله عرض موهبتي لأول مرة".

بدوره قال صافي محمود (٢٧) عاما، والذي يحترف فن الرسم، "فرحت كثيرا بإقامة هذا الكرنفال ولأول مرة اعرض لوحاتي امام أنظار الناس، وآمل أن تنظر إلينا الجهات المعنية ويقدمون لنا الدعم، حتى وإن كان معنويا لا اكثر".

من جانبه قال مصطفى نبهان (١١) عاما، "تعلمت فن التشكيل حديثا، ولكن عجز والدي عن الحركة يمنعني من العمل على نفسي لأطور مهنتي، فأنا أبيع المناديل في تقاطعات المدينة وأحلم بأن يحصل والدي على راتب رعاية اجتماعية لاتمكن من إتقان موهبتي لتكون مصدر عيشي خصوصا بعد اضطراري لترك الدراسة".

الى ذلك اعلن مدير شباب ورياضة الانبار عماد المشهداني، عزمه "تقديم الدعم لكافة الطاقات الشبابية ولكن ضعف التخصيصات المالية من قبل الوزارة للمحافظة ضعيف جدا، الأمر الذي يجعلنا مقيدين".

وقال المشهداني لوكالة شفق نيوز، إن "الانبار مليئة بالمواهب ومن المعيب علينا اهمالهم، لذا نطالب أيضا بزيادة المخصصات المالية لنتمكن من دعمهم".