الأول في العراق.. افتتاح مصنع العالمية لإنتاج الغازات الطبية والصناعية ببغداد

شفق نيوز/ افتتح في العاصمة العراقية بغداد، يوم السبت، مصنع العالمية لإنتاج الغازات الطبية والصناعية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح المصنع وهو أحد مشاريع القطاع الخاص، وتجول في أقسامه الذي يُعد الأول من نوعه في العراق، من حيث تكامل خطوط الإنتاج وكفاءة الطاقة التشغيلية، وأشاد بجهود العاملين في هذا المشروع الصناعي المهم.

وأوضح السوداني، أنّ هناك مشاريع كثيرة في المحافظات تحتاج الى الغازات الصناعية، خصوصاً مصانع الحديد، في كربلاء والبصرة وصلاح الدين، واقليم كوردستان.

وأكد رئيس الوزراء، دعم الحكومة للقطاع الصناعي عموماً، ولرجال الأعمال من الصناعيين في القطاع الخاص، وكل من يقدم منجزاً مماثلاً لهذا المصنع، كما شدد على دعم وتوفير التسهيلات لكل من يقدم صناعة بتقنيات عالية ومواصفات متميزة، مشيراً الى حرص الحكومة على توفير الارض للمشاريع الصناعية الكبيرة، التي من شأنها ان تفتح الباب نحو صناعات عراقية مهمة تدعم الاقتصاد.

وشيد المصنع على مساحة 10 دوانم بكلفة 32 مليون دولار، ويضم أطول برج صناعي في العراق بارتفاع 69 م، وتبلغ الطاقة الخزنية اليومية له (1.250) طناً من مختلف المنتجات، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية للغازات الطبية والصناعية (727,200) الف طن سنوياً، حيث سيتم إنتاج النتروجين، والأرجون والاوكسجين الطبي والصناعي، وثاني أوكسيد الكربون الطبي الصناعي والغذائي.

وسيلبي المصنع بحدود 80% من احتياجات السوق العراقية للغازات الصناعية والطبية، وفي المرحلة الثانية ستتم التغطية والتصدير، بحسب البيان.