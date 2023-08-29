الأول عربياً.. أكثر من 600 ألف عراقي زاروا تركيا خلال 7 أشهر

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 600 ألف زائر عراقي وفد الى تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2023.

وذكرت الوزارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "عدد الزوار العراقيين الى تركيا خلال الفترة من كانون الثاني ولغاية تموز بلغ 604 آلاف و391 سائحاً، منخفضة عن نفس الفترة من العام 2022 الذي بلغ 660 الفاً و 45 سائحاً، فيما ارتفعت عن العام 2021 الذي بلغ عدد السياح العراقيين 358 الفا و446 سائحا".

واضافت ان "نسبة السياح العراقيين يشكلون 2.26% من السياح العالم الذين وفدوا الى تركيا خلال سبعة أشهر من العام الحالي".

كما اشارت الوزارة الى ان "العراق جاء في مقدمة الدول العربية بعدد السياح الى تركيا في سبعة اشهر من العام الحالي، تليه السعودية ثانيا بعدد 512 الف سائح، والكويت ثالثا بعدد 229 الفا و503 سائحين، ومن ثم الاردن رابعا بعدد 226 الفا و 23 سائحا، ثم المغرب خامسا بعدد 141 الفا و459 سائحا، والجزائر سادسا بعدد 140 الفا و 668 سائحا، ولبنان سابعا بعدد 130 الفا و665 سائحا".

وبينت ان "العراق جاء ثامن اكبر دولة بالعالم بعدد الزائرين لتركيا"، مشيرة الى "روسيا، والمانيا، وبلغاريا، وجورجيا، وايران، وهولندا، وبولندا، جاءت في مقدمة الدول العالم بعدد الزائرين".