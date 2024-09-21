الأولى من نوعها في العراق.. إجراءات أمنية في ديالى لسائقي "الدليفري"

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، يوم السبت، عن تطبيق إجراءات لسائقي الدليفري وتوصيل طلبات المطاعم، هي الأولى من نوعها في العراق.

وقال المتحدث باسم شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري، لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية باشرت في ديالى بتطبيق خطة فريدة من نوعها لتنظيم سير وعمل سائقي الدليفري بما يضمن عدم استغلال صفاتهم للقيام بأعمال غير قانونية أو جرائم".

وأضاف الشمري، أن "الإجراءات تضمنت فتح قاعدة بيانات لكل مطعم ولكل سائق دراجة توصيل، والمباشرة بتزويدهم بهويات تعريفية تلصق على الدراجات النارية وعلى ملابسهم تحمل اسم المطعم واسم السائق ورقم تعريفي يكون بلون مرئي حتى خلال الليل".

وأشار الى أن "أي دراجة لا تحمل أوراقاً رسمية وغير مسجلة في دوائر المرور يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها لمخالفة للتعليمات"، مبينا أنه "تم تمييز كل سائق مطعم بألوان وشعارات مختلفة لتمييزها ورصدها حال وقوع حادث".