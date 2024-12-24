الأولى منذ 10 سنوات.. شجرة الميلاد تتوسط كنيسة الطاهرة في الموصل

شفق نيوز/ وضعت في كنيسة الطاهرة بالموصل، اليوم الثلاثاء، أول شجرة ميلاد بعد غياب هكذا فعاليات منذ عشر سنوات وبعد إعادة إعمار الكنيسة من قبل منظمة اليونسكو.

وقال مدير مؤسسة بيتنا للتراث والفنون صقر آل زكريا في تصريح لوكالة شفق نيوز، إنه "في خطوة رمزية تعكس وحدة مدينة الموصل واحتضانها لجميع أبنائها، قام شباب مسلمون ومسيحيون، بنصب أول شجرة ميلاد في (حوش البيعة) بكنيسة الطاهرة في الموصل القديمة بعد غياب دام عشر سنوات. في لحظة تعبق بالمحبة والوحدة"

وأضاف آل زكريا: "لحظات بسيطة لكنها مليئة بالمعاني، تعكس روح الموصل التي كانت وستظل مدينة تنبض بالحياة وتجمع تحت سمائها جميع الأطياف، بكل حب ووئام. هكذا تُبنى الأوطان، بحب ينمو بين الأيادي الممتدة، وبفرح يولد من قلوب متآلفة. الميلاد هنا ليس شجرة فقط، بل ميلاد أمل جديد".

وأوضح آل زكريا أن "هذا الحدث يعد رسالة أمل وأخوة لجميع أهالي المدينة، في ظل التحديات التي يواجهها المسيحيون في العودة إلى مركز المدينة"، مؤكداً أن "هذه الجهود تعكس إرادة الشعب الموصلّي في مواجهة الصعوبات وبناء مستقبل مشترك يعكس روح التسامح والتآخي".

وتعد كنيسة الطاهرة في حوش البيعة بالموصل واحدة من أقدم الكنائس في العراق، إذ تأسست في العهد الكلداني، وتعرضت لدمار كبير خلال معركة الموصل 2017 نتيجة للعمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي، وفي إطار مبادرة "إحياء روح الموصل" التي نظمتها اليونسكو، تم إعادة إعمار الكنيسة.