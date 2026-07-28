الأولى في العراق.. جامعة كركوك تحصد شهادة اعتماد دولية في الجودة

شفق نيوز- كركوك

أعلنت جامعة كركوك، يوم الثلاثاء، حصول مركز التعليم المستمر فيها على شهادة الاعتماد في نظام إدارة الجودة (ISO/IEC 17024) من وزارة التخطيط العراقية ممثلة بالهيئة العراقية للاعتماد (IQAS)، بعد استيفائه جميع المتطلبات والمعايير الدولية، لتكون بذلك الأولى بين الجامعات العراقية التي تحقق هذا الإنجاز.

وقال رئيس جامعة كركوك، عمران جمال حسن، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الإنجاز يجسد ثمرة العمل الجماعي والتكامل بين جميع مفاصل الجامعة، والتزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز الأكاديمي".

وثمّن حسن دور مدير مركز التعليم المستمر وكوادره التدريسية والإدارية والفنية والجهات الساندة، مؤكداً أن هذا الاعتماد يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الجامعة في مجال ضمان الجودة والاعتماد المؤسسي.

وأضاف أن حصول المركز على هذا الاعتماد يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها جامعة كركوك خلال السنوات الأخيرة، ويعزز من مكانتها الأكاديمية والعلمية على المستوى المحلي.

وأشار إلى أن شهادة الاعتماد ستتيح لمركز التعليم المستمر تقديم برامج تدريبية ومنح شهادات معتمدة دولياً في مختلف المجالات، بما يسهم في تطوير المهارات والكفاءات البشرية وتلبية متطلبات سوق العمل وفق المعايير العالمية.