الأولوية لكبار السن.. هيئة الحج تفتح التقديم الإلكتروني لقرعة 2027-2030

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، يوم الأحد، فتح باب التقديم الإلكتروني لقرعة الحج للأعوام 2027 (التكميلية) و 2028 و 2029 و2030، مؤكدة منح الأولوية لكبار السن واعتماد آلية إلكترونية تضمن "العدالة والشفافية" في اختيار الفائزين.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "إجراءات التسجيل والقرعة تستند إلى ضوابط واضحة تضمن النزاهة والإنصاف في اختيار الفائزين، مع منح الأولوية لكبار السن تقديراً لانتظارهم الطويل ورغبتهم في أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، فضلاً عن اعتماد معايير إلكترونية دقيقة تمنع التكرار والتلاعب وتكفل وصول الفرص إلى مستحقيها".

واشارت الى أن "التقديم الالكتروني يستمر لمدة 10 ايام اعتبارا من اليوم عبر منصة "أور" للخدمات الالكترونية الحكومية التابعة لمكتب رئيس مجلس الوزراء، بما يعزز سهولة الإجراءات ويواكب التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدة أن جميع مراحل التسجيل والاختيار تخضع لرقابة وتنظيم يرسخان الثقة والشفافية".

وأوضحت الهيئة ان" نظام التسجيل الالكتروني تم اعتماده والمصادقة عليه من قبل الاساتذة الخبراء في الجامعة التكنلوجية".

للتقديم على الرابط اضغط هنا