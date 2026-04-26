الأهوار تتنفس مجدداً والسياحة تنعش جنوب العراق (صور)

شفق نيوز- ذي قار

شهدت أهوار جنوب العراق، ولاسيما هور الجبايش وهور أم الودع في محافظة ذي قار، انتعاشاً ملحوظاً خلال الأيام الأخيرة، نتيجة الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى ارتفاع مناسيب المياه وعودة الحياة تدريجياً إلى هذه المناطق الطبيعية الفريدة.

وانعكس هذا التحسن بشكل واضح على الواقع البيئي والمعيشي، حيث توسعت المساحات المغمورة بالمياه، وعادت الأنشطة التقليدية لسكان الأهوار، فيما بدأ التنوع الحيوي بالتحسن بعد فترة طويلة من الجفاف الذي أثر سلباً على المنطقة.

كما ساهمت هذه التطورات في تنشيط الحركة السياحية، إذ توافدت أعداد كبيرة من العائلات العراقية من مختلف المحافظات إلى الأهوار للاستمتاع بالمناظر الطبيعية وركوب الزوارق، وشوي الاسماك والتقاط الصور التذكارية في مشهد أعاد للأذهان مكانة الأهوار كإحدى أبرز الوجهات السياحية في البلاد.

وعبّر السكان المحليون، ولاسيما مربي الجاموس، عن فرحتهم بعودة المياه، حيث شهدت الأهوار مشاهد احتفالية عفوية، من بينها نزول المربين إلى المياه مع حيواناتهم، في تعبير صادق عن ارتباطهم العميق بهذه البيئة التي تمثل مصدر رزقهم وهويتهم.

ويأمل أهالي المنطقة أن يستمر هذا الانتعاش المائي، لما له من دور في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم السياحة البيئية، وإعادة الحياة إلى الأهوار التي تُعد من أهم المواقع الطبيعية والتراثية في العراق.