الأهالي هرعوا لإنقاذها.. أغنام تعلق بحوض قير قديم في نينوى (فيديو)

شفق نيوز- نينوى

أفاد مدير ناحية القيارة في نينوى، أسامة الجبوري، يوم السبت، بأن عدداً من الاغنام علقت داخل حوض مملوء بالقير في ناحية القيارة جنوب مدينة الموصل، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، فيما يبذل الأهالي محاولات مستمرة لإنقاذها.

وقال الجبوري لوكالة شفق نيوز، إن "نحو عشر رؤوس من الاغنام علقت داخل حوض قديم يحتوي على مادة القير، وهو من مخلفات نفطية متضررة منذ معارك التحرير، وعيون قيرية في إحدى المناطق الزراعية جنوب القيارة".

وأضاف الجبوري أن "الحوض لم يُعالج منذ تلك الفترة، ومع ارتفاع درجات الحرارة تزداد لزوجة القير، ما يؤدي إلى حالات علوق للمواشي التي تمر من فوقه أو بجانبه".

وأشار إلى أن "الأهالي هرعوا لإنقاذ المواشي العالقة، ولا تزال المحاولات جارية لإخراجها، في ظل غياب الإجراءات الوقائية لهذه الحفر النفطية القديمة"، داعياً الجهات المعنية إلى "اتخاذ تدابير سريعة لإزالة أو تأمين هذه المخلفات حرصاً على سلامة المواطنين ومواشيهم".