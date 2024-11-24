الأنواء تحدد خارطة الأمطار للأيام المقبلة وكتلتي هواء سيغير اندماجهما خرائط الطقس

شفق نيوز/ توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالية، يوم الأحد، تغييراً كبيراً في حالة الطقس بعموم العراق، وذلك بسبب تلاقي كتلتين مختلفتين لتياري هواء، ربما ترافقها تساقط أمطار في جميع المدن الشمالية، في حين تكون ضعيفة في بغداد وأغلب محافظات الغرب والوسط والجنوب.

وقالت الهيئة، في تحديثات جوية وقراءة في خرائط الطقس، صادرة مساء اليوم، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "كتلتين هوائيتين مختلفتين تؤثران حالياً على البلاد، وهما تيار مداري غربي رطب وتيار قطبي بارد وما بينهما مناطق تفرق ورياح هابطة خالية من السحب تقريبا، سيندمج التيارين يوم الثلاثاء المقبل، وفي اندماجهم ربما ستتغير حسابات خرائط الطقس".

ولفتت إلى أن "سبب عدم قوة الحالة وضعف هطول الأمطار هو ضعف الحمل الحراري حالياً، والتي ستتحسن لاحقا".

وبينت الهيئة أن "فرص هطول الأمطار الليلة ونهار غد متوقع ان تشمل جميع مدن شمال البلاد ومدن الجنوب وشرق البلاد بصورة متفاوتة خفيفة الى معتدلة او قطرات"، مؤكد أن "فرص هطول الأمطار في الانبار وجنوب غرب البلاد وجنوب نينوى والنجف وكربلاء والديوانية وربما بغداد وصلاح الدين تبقى ضعيفة)".

وأوضحت أن "غزارة الامطار على فترات متوقعة في دهوك وشمال اربيل وشمال السليمانية وشمال نينوى، انخفاض واضح بدرجات الحرارة في الانبار ونينوى وجنوب غرب البلاد الليلة ونهار غد".

وتابعت: "كذلك تنخفض الحرارة عدة درجات غدا في اغلب مدن شمال ووسط البلاد، وتتعرض مناطق غرب البلاد وجنوب نينوى الليلة ونهار غد الاثنين لموجات غبار تسبب تردي الرؤية الافقية الى مستويات متدنية تستوجب الحذر".

وختمت متوقعة بالقول: "تندفع بعض موجات الغبار نحو بعض مناطق وسط البلاد وجنوب الغرب خلال ساعات مساء الاثنين وليله".