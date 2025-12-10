الأنواء العراقية تحذر سالكي الطرق فجر وصباح غداً الخميس

شفق نيوز- بغداد

أطلقت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الأربعاء، تحذيرات من انعدام الرؤية لسالكي الطرق الخارجية فجر وصباح غداً الخميس.

وذكرت الهيئة الحكومية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه "يتوجب الحذر فجر وصباح يوم الخميس من تدني الرؤية الأفقية بسبب تشكل موجات من الضباب الكثيف في أماكن عديدة من مدن البلاد خصوصاً المناطق الصحراوية بسبب ارتفاع معدلات الرطوبة".

وأضافت في تحذيرها الجوي "لذلك يتوجب الحذر لسالكي الطرق الخارجية من انعدام الرؤية".

هذا وتوقعت هيئة الأنواء الجوية في بيان سابق اليوم، تعرض البلاد لمنخفض جوي جديد قادم من بلاد الشام اعتباراً من يوم غد الخميس يرافقه هطول الأمطار، وتراجع ملموس بدرجات الحرارة.

وتعاني محافظات عراقية عدة منذ يومين من موجات سيول مفاجئة نتيجة الأمطار الغزيرة تسببت بأضرار في الطرق والبنى التحتية، ما دفع محافظات عديدة إلى تعطيل الدوام الرسمي غداً الخميس منها حتى لحظة كتابة هذا الخبر كل من (بابل والديوانية وكركوك والمثنى والنجف).