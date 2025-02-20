الأنواء العراقية تحذر الطائرات.. الأسبوع المقبل يسجل أقسى انخفاض بدرجات الحرارة

شفق نيوز/ حذرت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، يوم الخميس، الطائرات من سحب ركامية رعدية خلال الساعتين المقبلتين، فيما بينت أن موجة برد وزخات ومطر وثلوج، ستشهدها البلاد الأسبوع المقبل، يصاحبها انخفاض بدرجات الحرارة، هي الأشد خلال هذا الشتاء.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نحذر الطائرات من تواجد سحب ركامية رعدية في المسار المؤشر على الخارطة (المرفقة أدناه) خلال الساعتين المقبلتين".

وفيما يخص الطقس، أضافت الهيئة، أن "البلاد تتعرض لحالة جوية ناتجة عن اندفاع كتلة هوائية قطبية المنشأ، شديدة البرودة في الطبقات العليا من الجو، تسبب هطول زخات أمطار متفرقة وثلوج على قمم الجبال تطال بعض المناطق المنخفضة في بعض المدن، يصحبها انخفاض حاد بدرجات الحرارة السطحية هو الأشد خلال موسم الشتاء الحالي، ليصل الى درجات متدنية خصوصا خلال ساعات الصباح والليل وفرص عالية لتشكل الصقيع والانجماد الارضي".

وتابعت أن "بداية تأثير الكتلة الباردة سيكون اعتباراً من يوم السبت المقبل، من جهة الشمال والشمال الغربي للبلاد ويبدأ معها انخفاض درجات الحرارة التدريجي لتندفع تأثيرات الكتلة الباردة بعدها نحو باقي مدن البلاد تدريجياً، وتستمر بالتأثير لغاية منتصف الأسبوع التالي حيث تبلغ ذروة تأثيرها للأيام الإثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعة".

وبينت أن "الطقس سيكون غائم جزئي مع فترات من الصحو للفترة من يوم السبت لغاية مساء يوم الإثنين، وهطول متوقع لزخات خفيفة من الأمطار".