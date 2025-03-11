الأنواء العراقية تبدد مخاوف تقلبات طقس الأيام المقبلة

شفق نيوز/ توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، يوم الثلاثاء، هطول أمطار خفيفة في مدن شمال البلاد وبعض مدن الوسط وجنوب غرب البلاد، مع بعض قطع الغيوم وانخفاض في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين، فيما استبعدت تعرض البلاد لأمطار غزيرة أو موجات غبارية أو عواصف ترابية خلال الأيام المقبلة، والتي تتشكل عادة في هذه الفترة.

وقال مدير إعلام الهيئة، عامر الجابري، لوكالة شفق نيوز، إن "البلاد في مرحلة الشتاء، لذلك تكون هناك تقلبات بحالة الطقس، أما الحالة الجوية الأخيرة التي تأثرت بها البلاد، فهذه الحالة تكررت في العالم الماضي، وعادة ما تبدأ الأمطار خفيفة في (نوفمبر/تشرين الثاني) ثم تستمر إلى متوسطة وشديدة في (ديسمبر/كانون الأول) و(يناير/كانون الثاني)".

وأضاف الجابري، أن "الأمطار الأخيرة كان تأثيرها واضحاً بغرق مناطق عديدة ببغداد، وتسببت بخسائر مادية على بعض العوائل، وهذه مأساة".

وعن توقعات طقس اليوم، أوضح الجابري، أن "هناك زخات بسيطة في مدن شمال البلاد وبعض مدن الوسط وجنوب غرب البلاد، لكن لا توجد على العاصمة بغداد، ويبقى الطقس صحواً مع بعض قطع الغيوم خلال هذا الأسبوع، لكن قد يحصل انخفاضاً بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين".

وتابع، أن "من المتوقع حصول فرص أمطار خلال هذه الفترة، لكن غير معلومة الشدة، وعموماً ستكون أجواء هذا الأسبوع صافية".

وفيما يتعلق بالموجات الغبارية التي تتشكل عادة خلال هذه الفترة، أكد الجابري، أن "تصاعد الغبار حصل قبل حوالي شهر ونصف الشهر، وكان لفترة بسيطة نتيجة فرق في سرعة الرياح، وكذلك حصل في العام الماضي وكان ضعيفاً، أما حالياً فلا توجد مؤشرات على تصاعد الغبار أو عواصف ترابية خلال الأيام المقبلة".

وكانت الهيئة العامة للأنواء الجوية، توقعت مساء أمس الأحد، أن تشهد البلاد ارتفاعاً في درجات الحرارة وأيام ربيعية اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ارتفاعاً تدريجياً يطرأ على درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة وستكون الأجواء معتدلة إلى مائلة للدفء نهاراً، وبرودة نسبية ليلاً وخلال الصباح، مع سيادة أجواء مستقرة اعتباراً من ساعات نهار ومساء يوم الثلاثاء".

وأضافت "كما من المتوقع أن تبلغ درجات الحرارة العظمى الـ30 مئوية في مدن وسط وجنوب البلاد بداية الأسبوع المقبل للمرة الأولى منذ حلول فصل الربيع مناخياً".

وشهدت مناطق عدة في البلاد خلال الأيام الماضية هطول زخات مطر متفاوتة الشدة، تخللتها موجات من البَرَد (الحالوب) في بعض المناطق، وأدت الأمطار إلى غرق الشوارع وتدفق السيول قرب المناطق الحدودية.