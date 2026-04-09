العراق: موسم 2021-2022 الأشد جفافاً وتحسن نسبي في العامين الأخيرين

أظهرت البيانات المناخية الخاصة بالأمطار لدى مركز المناخ والبحث العلمي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، تبايناً مكانياً وزمانياً ملحوظاً بين المحافظات العراقية.

وشهدت البلاد خلال المواسم المطرية الممتدة من 2019 إلى 2024 تذبذباً واضحاً في مؤشرات الجفاف والهطول المطري، وفقا للبيانات.

وقد سجلت بعض المواسم ظروفاً ذات طابع رطب نسبياً خاصة في الشمال والوسط، برزت مواسم أخرى اتسمت بجفاف واسع النطاق، ولاسيما موسم 2021–2022 الذي عُد من أشد المواسم جفافاً خلال السنوات الأخيرة.

كما أظهرت النتائج تحسناً في الوضع المطري خلال موسمي 2022–2023 و2023–2024، مع استمرار وجود بؤر جفاف محلية في بعض المناطق.

ويؤكد هذا التذبذب حساسية النظام المناخي في العراق للتغيرات في الأنظمة الضغطية، وأهمية تعزيز إدارة الموارد المائية لمواجهة تقلبات المناخ.

وأوضح مركز المناخ الذي يبين تحليل مؤشر الجفاف في العراق للفترة من 2019 إلى 2024 وجود تباين واضح في توزيع الهطول المطري زمانياً ومكانياً إذ تميز موسم 2019–2020 بتباين مكاني، حيث سادت ظروف رطبة في الشمال وأجزاء من الوسط مقابل حالة من الجفاف الشديد في الجنوب ولاسيما البصرة.

وتشير البيانات إلى أن موسم (2020–2021) اتسع نطاق الجفاف ليشمل معظم المحافظات بدرجات متفاوتة من الخفيفة إلى المعتدلة، مما يعكس ضعف المحتوى المائي للمنظومات الضغطية التي وصلت الى العراق في ذلك الموسم.

وأما موسم (2021–2022 ) فقد سجل جفافاً استثنائياً شمل عموم البلاد، نتيجة انخفاض كبير في كميات الأمطار وضعف فعالية المنخفضات الجوية وفي المقابل، شهد موسم (2022–2023) تحسناً ملحوظاً تمثلت بالظروف الرطبة في معظم المناطق باستثناء محدود في بعض المحافظات الشمالية، واستمر التحسن في موسم ( 2023–2024 ) حيث سادت الرطوبة في أغلب المناطق، رغم ظهور حالات جفاف في الديوانية.

اما فيما يخص موسم 2024-2025 حيث يبين مؤشر الجفاف تبايناً مكانياً واضحاً في البلاد، إذ ساد الجفاف الشديد في الشمال والجنوب الشرقي من العراق، مقابل رطوبة نسبية في المناطق الغربية والجنوبية الغربية، مع حالة رطوبة استثنائية في البصرة، مما يستدعي اعتماد استراتيجيات متقدمة لإدارة الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية.