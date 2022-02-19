الأنواء الجوية: أمطار غزيرة وتحذيرات من سيول وتصاعد للغبار في عدة مناطق في العراق

شفق نيوز/ توقع قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي اليوم السبت، تأثر البلاد بالمنخفضين الجويين الأول من البحر الأحمر والثاني من البحر الأبيض والتي ترافقهما كتلة هوائية باردة رطبة ومعتدلة نسبيًا.

وقال مدير قسم التنبؤ الجوي حيدر حبيب العامري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "من المتوقع أن تتأثر البلاد ابتداءا من يوم الأحد الموافق 20 شباط 2022 بمنخفض جوي ناتج من اندماج منخفضين جويين قادمين من البحر الأحمر والبحر المتوسط ترافقهما كتل هوائية رطبة ومعتدلة نسبيًا وبسبب هذا الاندماج سوف تكون الحالة كما مؤشر في تقريرنا أدناه لليومين الاحد والاثنين من هذا الاسبوع الموافق 19-20 شباط 2022 للحالة الجوية وحالة الأمطار التي سوف تشهدها البلاد وتتأثر بها".

وحذر من "احتمال حدوث سيول في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى والأقسام الشمالية الشرقية من المنطقة الشمالية (الشريط الحدودي الشرقي) نتيجة تساقط أمطار متوسطة الشدة وأحيانا غزيرة خاصة في المناطق اعلاه".

واشار إلى أن "العاصمة بغداد ستكون فيها الامطار متوسطة الشدة وليست غزيرة فضلا عن التوقع بتصاعد الغبار في عدة أماكن من البلاد والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة".

وتابع أن "من المتوقع ان يتحسن الطقس بعد الاثنين تدريجا وسنوافيكم بالتقارير التحذيرية والاستباقية بأي تغيرات تطرأ على الحالة الجوية من خلال آخر تحديثات لقرآة الطقس من قبل العاملين في قسم التنبؤ الجوي".