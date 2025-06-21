الأنواء الجوية تطمئن: لا وجود لموجات حارة مرهقة في العراق

شفق نيوز/ ذكر قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية، يوم السبت، أن تحديثات بيانات نماذج الطقس العددية تشير إلى استمرار الاستقرار الجوي واجواء صيفية اعتيادية في عموم مناطق البلاد خلال هذا الأسبوع، بتأثير منخفض جوي حراري مع امتداد مرتفع جوي شبه مداري، ما يساهم في سيادة أجواء مشمسة وصافية عموما.

وقال القسم في تقرير أصدره اليوم، إن درجات الحرارة العظمى تُسجّل مستويات قريبة من معدلاتها العامة إلى أعلى بقليل، مع طقس حار إلى شديد الحرارة نهاراً، لا سيما في المناطق الوسطى والجنوبية.

وأضاف "أما ليلاً وخلال ساعات الصباح، فتميل الأجواء إلى الاعتدال مع برودة نسبية على المرتفعات الجبلية، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي بعد منتصف الاسبوع"، مشيرا الى أنه "لا وجود لموجات حارة مرهقة".

ووفقا للتقرير، فإن الرياح تستمر بالهبوب من الاتجاه الشمالي الغربي خفيفة إلى معتدلة السرعة على معظم المناطق، تنشط أحياناً خلال ساعات الظهيرة، مما يؤدي إلى إثارة للغبار المحلي المؤقت في بعض المناطق الصحراوية جنوب البلاد وشمالها الغربي، لافتا الى أنه "متوقع ان تهدأ الرياح نهاية الاسبوع".

ونصح التقرير بتفادي التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة تحديدا بسبب ارتفاع تركيز اشعة UV، والإكثار من شرب السوائل والحرص على التهوية الجيدة في الأماكن المغلقة.