الأنواء الجوية.. إقليم كوردستان والعراق على موعد مع عيد "ساخن"

شفق نيوز/ نشرت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان اليوم الأربعاء توقعاتها حول درجات الحرارة خلال أيام العيد في محافظات الإقليم وباقي مناطق ومدن العراق قاطبة.

وقالت المديرية في تقرير نشرته حول الطقس: نتيجة لتأثر مناطق جنوبي العراق بمنخفض ضغط جوي حار خلال أيام 18 و19 و20 و21 من شهر تموز الجاري والتي تتزامن مع حلول عيد الأضحى من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ في جميع مناطق إقليم كوردستان والعراق.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع درجات الحرارة في مراكز محافظات الإقليم، وستتراوح ما بين 45 - 49 درجة مئوية، وأما في إدارة منطقة "كرميان" فإنها سترتفع ما بين 48 إلى 50 درجة مئوية.