الأنواء الجوية تكشف خارطة أمطار الليلة في عموم العراق

شفق نيوز/ أكدت هيئة الأنواء الجوية، يوم الأحد، استمرار الأمطار حتى ساعات متأخرة من الليلة في بغداد ومحافظات الوسط، مشيرة إلى أن استمرار الأمطار الغزيرة في المناطق الشمالية، مع فرصة تساقط زخات مطر في المناطق الجنوبية.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حالة عدم الاستقرار تستمر في عموم البلاد حيث تكون الأجواء في العاصمة بغداد ومدن وسط البلاد ديالي وصلاح الدين وواسط غائمة مصحوبة بأمطار رعدية وتكون السحب الركامية في أماكن متفرقة لغاية ساعات متأخرة من هذه الليلة".

وتابعت: "كذلك تستمر الأجواء ممطرة وغزيرة في المنطقة الشمالية بينما تكون الأجواء في جنوب البلاد الليلة ما بين صحو إلى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر في أماكن متفرقة منها".

وأضافت أن "المنطقة الغربية سيكون الطقس فيها غائم جزئي الليلة وفرصة لأمطار خفيفة متفرقة ومن المتوقع أن يتحول الطقس الى صحو فيها خلال ساعات من هذه الليلة مع تحول الرياح الى شمالية غربية مصحوبة بانخفاض طفيف في درجات الحرارة خصوصا خلال ساعات الصباح".

ولفتت إلى أن "يوم غد فمن المتوقع أن يكون الطقس في المنطقة الوسطى صحو إلى غائم جزئي مع تشكل الضباب صباحاً في الأنبار وغرب العاصمة بغداد ويكون مدى الرؤية (1-2) كم في الصباح الباكر يتحسن تدريجياً".

وبينت أن "المنطقة الشمالية فيستمر فيها هطول الأمطار في الأجزاء الشرقية منها ويكون غائم جزئي في الأجزاء الغربية منها"، مشيرة إلى أن "المنطقة الجنوبية يكون غائم جزئي الى غائم مع زخات مطر متفرقة".