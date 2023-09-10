الأنواء الجوية تفند "تنبؤات الهولندي" بشأن زلزال العراق: تأويلات "أبو علي الشيباني"

شفق نيوز/ فنّدت الأنواء الجوية العراقية، يوم الأحد، مزاعم حدوث هزات أرضية قوية في العراق، واصفة إياها بأنها أشبه بتأويلات "أبو علي الشيباني" المثير للجدل.

وقال مدير إعلام الأنواء عامر الجابري لوكالة شفق نيوز، إن "مزاعم وادعاءات العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، قديمة منذ وقوع زلزال تركيا وسوريا في شهر شباط الماضي وهي افتراءات عارية عن الصحة علمياً وجغرافياً ولا تتعدى الشائعات المربكة للناس ويجب الابتعاد عن سماعها أو إيلاء أي اهتمام".

وأضاف "لا يمكن التنبؤ بالهزات الأرضية مطلقاً، وهي من الكوارث الطبيعية ونشاطها يحدث على عمق 30كم تحت سطح الأرض إلى جانب ابتعاد العراق عن خطر النشاط الزلزالي بشكل تام باستثناء هزات استشعارية بسيطة تحدث أحياناً في المناطق الحدودية المحاذية للشريط الحدودي مع تركيا وإيران".

وأكد الجابري أن "الأنواء الجوية شخصت مواقع النشاط الزلزالي وبمتابعة فنية من فرق الرصد والمتابعة وتتركز في مناطق قضاء علي الغربي في محافظة ميسان جنوب شرقي العراق، وقضاء خانقين وناحية جلولاء التابعة له في محافظة ديالى وسط شرقي العراق، وقضاء بدرة في محافظة واسط وسط شرقي العراق، وقضاء كلار في إدارة منقطة كرميان المستقلة التابعة لإقليم كوردستان، وجميعها بعيدة عن خطر الهزات الأرضية".

ودعا مدير أعلام الأنواء الجوية المواطنين إلى الابتعاد عن الشائعات التي تبثها مواقع التواصل الاجتماعي والتي تخص الكوارث الطبيعية والسلم الحياتي باعتبارها بعيدة عن الواقع العلمي والجغرافي بشكل تام.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام توقعات للعالم الهولندي فرانك هوغربيتس والتي ادعى خلالها بوقوع زلازل مدمرة في العراق قريباً، بعد سلسلة الهزات الأرضية التي ضربت المملكة المغربية مؤخراً وراح ضحيتها أكثر من ألفي شخص بين صريع وجريح إلى جانب الخسائر المادية الجسيمة.

وأبو علي الشيباني شخصية عراقية مثيرة للجدل، يظهر منذ سنوات على وسائل الإعلام ويقدم نفسه كخبير روحاني ولديه العديد من التنبؤات بأحداث مستقبلية.