الأنواء الجوية تطلع شفق نيوز على تفاصيل العاصفة الترابية

شفق نيوز/ حذر المتحدث الرسمي باسم هيئة الأنواء الجوية العراقية عامر الجابري، مساء اليوم الاثنين، المواطنين من أن يسلكوا الطرق الخارجية بسبب موجة الغبار التي أثرت على مستوى الرؤية في مناطق جنوب ووسط وغرب البلاد، مؤكداً عدم تأثر حركة الملاحة الجوية في مطاري بغداد والبصرة الدوليين.

وقال الجابري، لوكالة شفق نيوز، إن "الحالة الجوية في البلاد خلال بحسب تقرير سابق صادر من قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حول تأثر البلاد بعاصفة ترابية كثيفة السطحية التي كان لها تأثير واضح على طقس البلاد".

ولفت إلى أن "موجة الغبار الكثيفة ناتجة عن نشاط الرياح السطحية الغربية والجنوبية الغربية، حيث تأثرت تلك المناطق"، مبيناً أن "نشاط الرياح قادم من مناطق شرق السعودية، نحو جنوب غرب البلاد، وتسبب في تردي الرؤية الأفقية دون الواحد كيلو متر وانعدامها في العديد من المناطق".

وأوضح أن "اندفاع موجه الغبار خلال ساعات المساء لهذا اليوم تغطي معظم مدن الجنوب وبعض مدن الوسط والمناطق الغربية، وكذلك مطاري بغداد والبصرة"، مبيناً أن "مطار البصرة مستمر حالياً بالملاحة الجوية، وكذلك مطار بغداد".

وتابع "حسب المتابعة مع الزملاء في قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة مطار بغداد الدولي، نتوقع أن تهدأ الرياح قليلاً ويقل تركيز الغبار وتخف شدة موجة الغبار خلال ساعات الليل ويستمر بعض الغبار العالي في الأجواء على أن يعود للتشكل بتركيز أقل خلال صباح يوم غد الثلاثاء".

وأوضح الجابري أن "العاصمة بغداد سوف يكون تأثير الغبار أقل شدة، ولا يبدو أنه سيؤدي إلى غلق المطارات أو توقف الملاحة الجوية"، محذراً المواطنين، من "الطرق الخارجية بسبب تدني الرؤية الافقية نتيجة موجات الغبار، وضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمرضى الجهاز التنفسي ومتابعة تطور الحالة الجوية وتحديثات الطقس".

من جانبه، قال المتنبئ الجوي صادق العطية، لوكالة شفق نيوز، إن "سبب العاصفة الترابية هو منخفض جوي جاف تقدم نحو البلاد من شبه الجزيرة العربية، تسبب بانحدار في الضغط ورياح عالي واندفاع منخفض جوي آخر من الجهة الغربية ترافقه كتلة هوائية باردة ما تسبب بفوارق حرارية سطحية، ودرجات حرارة مختلفة بين غرب البلاد وجنوبها".

ولفت إلى أن "تلك العوامل مجتمعة تسبب بإثارة للغبار بدأت صباحاً من جهة شرق السعودية وغرب المنطقة الجنوبية وتوجهت بعدها إلى باقي مدن البلاد"، مبيناً أن "مدى الرؤية تردى بعد ظهر اليوم من كيلومتر إلى 200 متر داخل المدن، وانعدام الرؤية في الطرق الخارجية".

وأكد العطية "توقف الملاحة الجوية في مطار البصرة لحين تحسن الرؤية، لكن بدأت الاجواء تصحو في مناطق جنوب غرب البلاد"’، مؤكداً أن تركيز لغبار سيخف أكثر مع ساعات الفجر الأولى من يومك غد الثلاثاء في باقي المدن وانحساره نحو شبه الجزيرة العربية وإيران".

وبين أن "المنطقة الشمالية أجوائها غائمة جزئياً وفرص الأمطار فيها واردة الليلة وكذلك في المنطقة الغربية خاصة الأنبار وصلاح الدين وديالى، وتستمر زخات المطر حتى صباح يوم غد الثلاثاء"، مشيراً إلى أن "مناطق الشمال خاصة الموصل واربيل ستشهد غزارة في الأمطار، وربما تشمل كذلك صلاح الدين".

وأوضح العطية أن "المناطق الجبلية في السليمانية وأربيل ودهوك ستشهد هطول الثلوج"، مؤكداً "انخفاض درجات الحرارة ليوم غد الثلاثاء في عموم الباد بنسب ثمان إلى ست درجات عن اليوم، ما يجعل الأجواء معتدلة في ساعات النهار وباردة ليلاً".من جانبه قال المتنبئ الجوي صادق العطية، إن "سبب العاصفة الترابية هو منخفض جوي جاف تقدم نحو البلاد من شبه الجزيرة العربية، تسبب بانحدار في الضغط ورياح عالي واندفاع منخفض جوي آخر من الجهة الغربية ترافقه كتلة هوائية باردة ما تسبب بفوارق حرارية سطحية، ودرجات حرارة مختلفة بين غرب البلاد وجنوبها".

ولفت إلى أن تلك العوامل مجتمعة تسبب بإثارة للغبار بدأت صباحاً من جهة شرق السعودية وغرب المنطقة الجنوبية وتوجهت بعدها إلى باقي مدن البلاد"، مبيناً أن "مدى الرؤية تردى بعد ظهر اليوم من كيلومتر إلى 200 متر داخل المدن، وانعدام الرؤية في الطرق الخارجية".

وأكد العطية "توقف الملاحة الجوية في مطار البصرة لحين تحسن الرؤية، لكن بدأت الاجواء تصحو في مناطق جنوب غرب البلاد"’، مؤكداً أن تركيز لغبار سيخف أكثر مع ساعات الفجر الأولى من يومك غد الثلاثاء في باقي المدن وانحساره نحو شبه الجزيرة العربية وإيران".

وبين أن "المنطقة الشمالية أجوائها غائمة جزئياً وفرص الأمطار فيها واردة الليلة وكذلك في المنطقة الغربية خاصة الأنبار وصلاح الدين وديالى، وتستمر زخات المطر حتى صباح يوم غد الثلاثاء"، مشيراً إلى أن "مناطق الشمال خاصة الموصل واربيل ستشهد غزارة في الأمطار، ورمبا تشمل كذلك صلاح الدين".

وأوضح العطية أن "المناطق الجبلية في السليمانية وإربيل ودهوك ستشهد هطول الثلوج"، مؤكداً "انخفاض درجات الحرارة ليوم غد الثلاثاء في عموم الباد بنسب ثمانية إلى ست درجات عن اليوم، ما يجعل الأجواء معتدلة في ساعات النهار وباردة ليلاً".