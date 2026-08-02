الأنواء الجوية ترصد 20 هزة أرضية ضربت كركوك خلال 4 أيام (خريطة)

شفق نيوز - بغداد/كركوك

أصدر قسم الرصد الزلزالي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد، التقرير الإحصائي والخريطة التوضيحية للنشاط الزلزالي الذي شهدته محافظة كركوك والمناطق المجاورة لها، خلال الفترة الممتدة من 30 تموز/يوليو ولغاية 2 آب/أغسطس الجاري.

ووفقاً للجدول الإحصائي الرسمي الصادر عن الهيئة، فقد بلغ إجمالي عدد الهزات الأرضية المسجلة خلال هذه الفترة 20 هزة أرضية، تفاوتت قوّاتها على مقياس ريختر بين الخفيفة والمتوسطة.

وتوزعت المقادير الزلزالية المسجلة وفق البيانات الرسمية كالآتي:

الهزات المتوسطة (3 إلى 3.9 درجات): سجلت النسبة الأكبر بواقع 11 هزة أرضية (الدوائر الحمراء على الخريطة).

الهزات الخفيفة (2 إلى 2.9 درجة): بلغت 7 هزات أرضية (الدوائر الصفراء).

الهزات الضعيفة (1 إلى 1.9 درجة): بلغت هزتين اثنين (الدوائر الخضراء).

وأظهرت الخريطة التوزيع الجغرافي لبؤر هذه الهزات، حيث تركز معظم النشاط الزلزالي في المنطقة الواقعة شرقي وشمال شرقي مدينة كركوك (باتجاه قضاء جمجمال والمناطق المحاذية لمحافظة السليمانية)، إلى جانب نشاط محدود جنوبي المحافظة.