الأنواء الجوية تحذر من أمطار وسيول في محافظات وثلوج كوردستان

شفق نيوز/ حذرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الثلاثاء، من برودة الأجواء خاصة في ساعات الليل والصباح الأولى في الأيام المقبلة شمال وشرق البلاد، مع هطول ثلجي في محافظات كوردستان.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "التحديثات الجوية صباح اليوم تشير إلى تجدد نشوء السحب الركامية جهة جنوب غرب البلاد وشرقها واستمرارها في باقي المدن، وكذلك اندفاع السحب الباردة من جهة الغرب ترافق اندفاع الكتلة الباردة في الطبقات العليا".

وبينت الهيئة أن "اندفاع السحب الباردة تتجدد معها فرص الأمطار نهار اليوم ومساءً، على أن تنتهي خلال الليل بسيادة رياح شمالية غربية شديدة البرودة تندفع تدريجيا نحو مدن البلاد".

وحذرت الهيئة من "تشكل خلايا للسحب الرعدية مصحوبة بهطول غزير احيانا خصوصا شمال وشرق وجنوب البلاد، ومن أجواء شديدة البرودة خلال ساعات الليل والصباح تتعمق أكثر خلال الأيام المقبلة وتستمر ما بين 5 إلى 6 أيام".

وحذرت كذلك من "هطول ثلجي وانخفاض حاد بدرجات الحرارة على قمم جبال السليمانية وأربيل وشرق دهوك، ومن فرص واردة للسيول جهة حدود واسط وشمال ميسان".