الأنواء الجوية تحذر من أمطار غزيرة وسيول مرتقبة في العراق

شفق نيوز- بغداد

حذّرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، يوم الأحد، من موجة أمطار غزيرة تضرب مناطق واسعة من البلاد خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع استمرار حالة من عدم الاستقرار الجوي.

وذكرت الهيئة، في تقرير ورد لوكالة شفق نيوز، أن التحديثات الجوية تشير إلى تأثر البلاد بحالة عدم استقرار خلال الأسبوع الحالي، تتخللها هطولات مطرية متفاوتة الشدة، تكون غزيرة في بعض الفترات، ومصحوبة برياح هابطة ونشاط ملحوظ في العواصف الرعدية، فضلاً عن فرص لتساقط حبات البَرَد.

وأضافت، أن يوم الخميس الموافق 26 آذار/ مارس الجاري سيشهد ذروة الحالة الجوية، نتيجة تقدم منخفض جوي سطحي متزامن مع انكسار في الرياح العليا، ما يعزز من تشكّل السحب الركامية النشطة.

وتوقعت الهيئة هطول أمطار رعدية غزيرة في أغلب مناطق البلاد، مصحوبة برياح نشطة، مع احتمال تساقط البَرَد (الحالوب) في بعض المناطق، لا سيما خلال ساعات النهار والمساء.

وأكدت على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد عن مجاري الأنهار والأودية، ومتابعة التحديثات الجوية الصادرة عنها بشكل مستمر، محذّرة من مخاطر تشكل السيول وارتفاع مناسيب المياه.

وتشهد الأجواء العراقية منذ عدة أيام انخفاضاً في درجات الحرارة وأمطاراً غزيرة تسببت بسيول في العديد من المحافظات وأضراراً مادية بالبنى التحتية كما أدت إلى عزل بعض القرى والمناطق.