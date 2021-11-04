الأنواء الجوية تحذر من كوارث طبيعية في العراق

شفق نيوز / حذرت هيئة الأنواء الجوية العراقية، يوم الخميس، من تعرض البلاد لكوارث طبيعية، فيما طرحت ثلاثة حلول مرتبطة بقمة باريس للمناخ.

وقال مدير إعلام الأنواء الجوية، عامر الجابري، في تصريح للوكالة الرسمية إن "العراق حضر بفاعلية في مؤتمر غلاسكو للمناخ من اجل طرح الحلول للحد من ارتفاع درجات الحرارة".

وأضاف الجابري، أن "المؤتمر، يكتسب أهمية بالغة في اقرار الآليات الفنية والمالية لتطبيق اتفاقات باريس"، مبيناً أن "مقررات مؤتمر باريس للمناخ، والذي انعقد سابقا تدعو لاستخدام الطاقة المتجددة والنظيفة، من اجل الحد من الغازات الدفينة والتي تسبب الاحتباس الحراري وبالتالي حدوث كوارث طبيعية مثل الفيضانات".

وشدد على ضرورة "تطبيق الدول العظمى لمقررات المؤتمر وإلا فإن بلدان عديدة من بينها العراق ستتأثر بالكوارث الطبيعية"، لافتاً إلى أن "مؤتمر باريس، يهدف لحث دول العالم على تخفيض درجة حرارة الكوكب والتشجيع على اللجوء الى الطاقات المتجددة والنظيفة، فضلا عن اقرار الاقتصاد الاخضر المستدام ومن الضروري التعامل مع هذه النقاط الثلاث بجدية".