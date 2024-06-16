الأنواء الجوية تحذر من درجات الحرارة بدءاً من الغد: لا تخرجوا وقت الظهيرة

شفق نيوز/ حذرت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزلي، يوم الأحد، المواطنين من الخروج وقت الظهيرة بدءاً من يوم غد الاثنين، والعمل تحت أشعة الشمس، بسبب ارتفاع درجات الحرارة الذي يصل لخمسين درجة مئوية.

وقال التقرير الصادر من هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، وردد لوكالة شفق نيوز، إن "الارتفاع في درجات الحرارة التي سوف تشهدها البلاد ابتداءً من يوم غد الاثنين 17 حزيران من المتوقع ان يصل الى 50 درجة مئوية وما فوقها خصوصا في المناطق الجنوبية

وحذرت،ن المواطنين من "التعرض المباشر لأشعة الشمس في مثل هكذا ارتفاع في درجات الحرارة والعمل تحت اشعة الشمس لما يسببه من إغماء وإعياء وننصح بالمكوث في البيوت في أوقات الذروة والظهيرة".

وكان الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، قد أكد يوم أمس السبت، دخول العراق بموجة حارة تلامس درجاتها الـ50 مئوية بدءاً من يوم غد الأحد بالتزامن مع عيد الأضحى، وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

وقال الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن "البلاد تتأثر بمنخفض مداري سطحي حار وجاف يسبب إرتفاعاً تصاعدياً بدءاً من يوم غد الأحد أول أيام العيد الأضحى المبارك، وتزداد الأجواء حرارة من يوم الاثنين لغاية نهاية الأسبوع".

وبيّن أن "مناطق البلاد تسجل معدلات حرارة تلامس الـ50 مئوية وتتجاوز ذلك في بعض الأحيان خاصة في مناطق الفرات الأوسط والجنوب"، متابعاً: "سنشعر بأجواء ساخنة خاصة ساعات النهار وقد تستمر طيلة أيام العيد من يوم الغد لغاية نهاية الأسبوع الجاري. ولفت الزيادي، إلى أنه "تتزامن مع الموجة الحارة هبوب رياح نشطة أحياناً من يوم الأربعاء المقبل تسمى رياح (البوارح) خاصة الأقسام الشرقية في ميسان البصرة ذي قار وقد تجعل الأجواء صيفية حارة"، مبيناً أن "الأجواء الاعتيادية تعود في الأسبوع الأخير من شهر حزيران الحالي".