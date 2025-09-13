الأنواء الجوية تحذر من التنبؤات "غير الرسمية" بشأن الشتاء والمطر

شفق نيوز- بغداد

أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم السبت، توضيحاً بشأن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام عن توقعات مبكرة لموسم الشتاء، مؤكدة أن تلك المعلومات لا تستند إلى أسس علمية دقيقة.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بعض المواقع والصفحات تنشر خرائط جوية ومقالات تتحدث عن شتاء استثنائي أو عواصف شديدة، ثم تتناقلها بعض وسائل الإعلام من دون الرجوع إلى الجهات الرسمية أو المختصة".

وأضافت أن "الواقع لم يُثبت صحة ما جرى تداوله مؤخراً حول بداية مبكرة للموسم المطري"، مبينة أن "هذه الأخبار غالباً تهدف إلى جذب التفاعل فقط، ولا يمكن اعتبارها توقعات علمية موثوقة".

وحذرت "الهواة وغير المختصين من الخوض في تفاصيل الموسم المطري أو إطلاق توقعات قد تسبب إرباكاً للمزارعين وللمعنيين في قطاعي المياه والزراعة".

وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على "ضرورة اعتماد المعلومات الصادرة حصراً من الجهات الرسمية وذوي الاختصاص، لضمان دقة البيانات وعدم إثارة البلبلة في الشارع".