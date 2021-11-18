الأنواء الجوية تتوقع تساقط الأمطار في أنحاء العراق

شفق نيوز/ توقعت هيئة الانواء الجوبة والرصد الزلزالي العراقية، يوم الخميس، تساقط الأمطار في أنحاء العراق بدءاً من الأسبوع المقبل.

وقال مدير قسم التنبؤ في الهيئة حيدر حبيب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من المتوقع تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ابتداءا من يوم السبت المقبل مسببًا تساقط امطار في مناطق متفرقة من البلاد وتكون خفيفة الى متوسطة الشدة".

وبين أن "الأمطار ستبدأ بالهطول صباح يوم السبت على الاقسام الغربية من المنطقتين الشمالية والوسطى وتكون خفيفة الشدة وتستمر ليوم الاحد لتشمل الامطار بقية المناطق في عموم البلاد من ضمنها العاصمة بغداد".

وأضاف حبيب أن "شدة الأمطار ستزداد مساءً وتكون رعدية أحيانًا وتكون بصورة متقطعة حتى صباح يوم الاثنين، حيث تتركز الامطار على المنطقة الشمالية والأقسام الشرقية من المنطقة الوسطى".

وأشار إلى "توقف هطول الامطار تدريجيا مع انحسار المنخفض الجوي ظهرًا مع إستمرار هطولها على المناطق الشمالية".

وأردف حبيب بأنه "ستكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها بين (10-20) كم/س تنشط أحيانا الى (30-40) كم /س ، ومن المتوقع ان تكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها العامة ثم يطرأ عليها انخفاض قليل في عموم البلاد يوم الاثنين".