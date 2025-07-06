الأنواء الجوية العراقية: درجات الحرارة ستعود للارتفاع تدريجياً

شفق نيوز – بغداد

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الأحد، أن درجات الحرارة سترتفع مجدداً خلال الفترة المقبلة وعودة نشاط المنخفض الموسمي.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن التحليلات الجوية تشير إلى أن اعتدال الأجواء وانخفاض درجات الحرارة خلال الأيام الحالية يعود إلى ضعف امتداد المنخفض الحراري السطحي الذي يهيمن عادة في مثل هذا الوقت من السنة، بالإضافة إلى اندفاع تيارات هوائية معتدلة نسبياً من شمال غرب المنطقة.

وبينت أن العامل الأبرز هو وجود تبريد نسبي في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، وخاصة في طبقة 500 هكتوباسكال، نتيجة تأثير أخدود علوي بارد يتموضع شرق المتوسط وشمال العراق.

وأشارت إلى أن هذا الأخدود يُسهم في خفض سمك الغلاف الجوي ويحدّ من تصاعد الكتل الحارة من السطح، مما يُنتج أجواء أكثر اعتدالاً مقارنة بما هو معتاد في تموز/ يوليو الجاري.

ولفتت الهيئة إلى أن الرياح الشمالية الغربية الجافة والنشطة أحياناً في الطبقات السفلى من الجو، تساهم في تعزيز الشعور بالانتعاش النسبي، خاصة خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

وأكدت الهيئة أن "هذه الحالة تُعد مؤقتة بطبيعتها، ومن المتوقع أن تعود الأجواء الحارة تدريجياً خلال الفترة القادمة مع استعادة المنخفض الموسمي نشاطه".