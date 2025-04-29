الأنواء الجوية العراقية تعلن موعد انتهاء الموجة الغبارية

شفق نيوز/ توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء يوم الثلاثاء، أن تستمر موجة الغبار في بعض المناطق الجنوبية إلى يوم غد الأربعاء لتزول بعد الظهر تدريجياً.

وقال المتحدث باسم الهيئة، عامر الجابري، لوكالة شفق نيوز، إن "بعض المناطق الجنوبية شهدت اليوم تصاعداً للغبار الكثيف والأتربة وذلك بسبب وجود الغيوم الركامية والتي ترافقها العواصف الرعدية فوق بعض المناطق الجنوبية مثل واسط والديوانية حيث سجل مدى الرؤية أقل من ألف متر".

وأوضح الجابري، أن "هذا النوع من الغيوم ترافقها تيارات هوائية هابطة شديدة السرعة، وبدورها تسبب إثارة الأتربة الموجودة على سطح الأرض ونقلها من مكان إلى آخر، ما يؤدي إلى تشكل العواصف الترابية في تلك المناطق".

وتوقع الجابري، أن "تستمر هذه الحالة إلى يوم غد الأربعاء وتزول بعد الظهر تدريجياً".

وكان مصدران طبيان في البصرة والنجف، أفادا، مساء اليوم الثلاثاء، بتسجيل 54 حالة اختناق في المحافظتين جراء العاصفة الغبارية.

وقال مصدر في دائرة صحة البصرة لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تسجيل 49 حالة اختناق في مؤسسات دائرة صحة البصرة الطبية، خلال موجة الغبار المستمرة حالياً".

كما أشار مصدر في النجف، خلال حديثه للوكالة، إلى أن "مدينة الصدر الطبية استقبلت خمس حالات اختناق".

هذا واجتاحت عاصفة غبارية، مساء اليوم الثلاثاء، العديد من المحافظات العراقية.

وذكر مراسلو وكالة شفق نيوز، أن العاصفة الغبارية اجتاحت محافظات (البصرة وذي قار والديوانية وبابل وواسط والنجف).

فيما حذرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية من أجواء غير مستقرة وعواصف غبارية جدارية في جنوب البلاد، داعية إلى توخي الحذر خصوصاً لسالكي الطرق الخارجية لغاية منتصف الليل.