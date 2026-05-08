الأنواء الجوية العراقية تصدر خارطة أسبوعية لرصد التغيرات المناخية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، يوم الجمعة، إصدار خارطة مناخية تحليلية أسبوعية لمتابعة التغيرات المناخية طويلة الأمد في مختلف مدن البلاد، عبر مقارنة درجات الحرارة الحالية بالمعدلات المسجلة خلال العقود الماضية.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مركز المناخ والبحث العلمي التابع لها أعد الخارطة الأسبوعية استناداً إلى بيانات محطات الرصد الجوي المنتشرة في المحافظات العراقية، موضحة أن التحليل يتضمن مقارنة درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة هذا الأسبوع مع معدلات الحرارة لفترتين زمنيتين تمتدان إلى 30 عاماً و60 عاماً الماضية.

وأضافت أن الهدف من هذه المقارنات يتمثل في رصد الانحرافات المناخية وتحديد مدى توافق درجات الحرارة الحالية مع المعدلات الطبيعية، أو الكشف عن وجود تغيرات مناخية واضحة مقارنة بالسنوات السابقة.

وأشارت الهيئة إلى أن الخرائط المناخية تُستخدم كأداة علمية لدعم الدراسات والبحوث الخاصة بالتغير المناخي، كما تسهم في توفير بيانات دقيقة للجهات المختصة في مجالات الزراعة وإدارة الموارد المائية والتخطيط الحضري.

وأكدت أن متابعة المؤشرات المناخية بشكل مستمر تساعد في وضع سياسات للتكيف مع التغير المناخي وتقليل تأثيراته على القطاعات الحيوية، خاصة مع تزايد موجات الحر والتقلبات الجوية التي يشهدها العراق خلال السنوات الأخيرة.