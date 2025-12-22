الأنواء الجوية العراقية تتوقع أمطاراً في هذه المناطق غداً

شفق نيوز- بغداد

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الاثنين، هطول زخات مطر ما بين الخفيفة إلى المعتدلة الشدة، نهار يوم غد الثلاثاء، على مناطق من الشمال والوسط، وتمتد خلال ساعات الليل لتشمل أجزاءً من المنطقة الجنوبية.

وقالت الهيئة في منشور على "فيسبوك"، تابعته وكالة شفق نيوز إن "صور القمر الاصطناعي المتحركة الملتقطة مساء اليوم، تشير إلى تقدم الغيوم من جهة غرب البلاد، إيذاناً بتأثير حالات جوية متتابعة، تمتد على مناطق متفرقة من البلاد، تتركز يوم الثلاثاء بشكل أوضح في الأقسام الشمالية والوسطى".

وبينت أن "التوقعات الجوية تشير إلى فرص واردة لهطول زخات مطر ما بين الخفيفة إلى المعتدلة الشدة، نهار يوم الثلاثاء، على مناطق من الشمال والوسط، على أن تمتد فرص الهطول خلال ساعات الليل لتشمل أجزاء من المنطقة الجنوبية".

ولفتت إلى أنه "من المتوقع تشكل ضباب كثيف خلال ساعات هذه الليلة وصباح يوم الثلاثاء في غرب البلاد، يتسبب بتردي واضح في مدى الرؤية الأفقية، كما يتوقع تشكل ضباب خفيف في بقية المناطق بدرجات متفاوتة".