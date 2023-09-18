الإنترنت يفجر خلافاً "دستورياً" بين الاتصالات العراقية وهيئة الإعلام

شفق نيوز/ رفضت وزارة الاتصالات، يوم الاثنين، لائحة الترخيص الصادرة عن هيئة الاعلام والاتصالات، والخاصة بترخيص خدمات الإنترنت (ISP).

وقالت الوزارة في بيان: "الى جميع الشركات المزودة لخدمة الانترنت المتعاقدة وغير المتعاقدة مع الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، بان لائحة ترخيص خدمات الإنترنت (ISP) التي اصدرتها هيئة الاعلام والاتصالات بدون التنسيق المسبق مع الوزارة والشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية لتنظيم الاسعار وجودة الخدمات وانعاكاساتها على خدمات ال(FTTH) تتضمن العديد من الاشكالات القانونية والفنية والتجارية".

وأضافت الوزارة أن "اللائحة تتقاطع مع الدستور والقوانين والعقود النافذة ولن تكون ملزمة للوزارة وتشكيلاتها بدون معالجة هذه الاشكالات وتعديلها، وتتحمل الهيئة والشركات التي تشتري هذه الرخص المسؤولية القانونية والمالية عن ذلك".