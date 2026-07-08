"الإنتاج يتكدس والخسائر تتفاقم".. منع النقل يخنق مربي الأسماك في كركوك

شفق نيوز- كركوك

تفاقمت معاناة مربي الأسماك في محافظة كركوك مع استمرار منع نقل إنتاجهم إلى المحافظات الأخرى منذ أشهر، رغم تأكيد المستشفى البيطري التعليمي في كركوك مخاطبة وزارة الزراعة لاتخاذ إجراءات تسهّل تسويق الإنتاج.

وقال مدير المستشفى البيطري التعليمي في كركوك، منصور أحمد البياتي، لوكالة شفق نيوز، إن المستشفى يقف إلى جانب أصحاب أحواض تربية الأسماك، موضحاً أن قرارات منع أو السماح بنقل الأسماك تصدر من وزارة الزراعة وليست من الجهات المحلية.

وأضاف أن المستشفى رفع كتاباً رسمياً إلى وزارة الزراعة تضمن مقترحات لتسهيل انتقال الأسماك بين المحافظات، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس هذه الإجراءات تمهيداً لإقرارها بما يضمن انسيابية التسويق مع الحفاظ على الضوابط الصحية والبيطرية.

وأشار البياتي، إلى أن محافظة كركوك تضم نحو 800 حوض لتربية الأسماك موزعة في مناطق داقوق، وليلان، والتون كوبري، والدبس، لافتاً إلى أن وزارة الموارد المائية أصدرت في وقت سابق تعليمات بردم الأحواض غير المجازة التي تستغل المياه من دون موافقات رسمية، وقد نُفذ ذلك بحق عدد منها بسبب شح الموارد المائية.

وتابع قائلاً إن دور المستشفى يقتصر على متابعة الجوانب الصحية وإصدار الشهادات البيطرية، موضحاً أن كركوك تعد من المحافظات المهمة في إنتاج الأسماك، إذ تجهز أسواق بغداد وصلاح الدين ونينوى وعدداً من المحافظات الجنوبية بكميات كبيرة من الأسماك الطازجة سنوياً.

من جهته، قال منتج الأسماك في قضاء داقوق، هاوكار عبد الله، إن المربين كانوا يسوقون إنتاجهم إلى بغداد وكركوك، إلا أن قرار المنع أوقف عمليات النقل، ولم يعد يسمح لهم حتى بإدخال الأسماك إلى مدينة كركوك.

وأوضح عبد الله، لوكالة شفق نيوز، أن منع عبور سيطرتي تازة وطوزخورماتو حصر تسويق الإنتاج داخل قضاء داقوق، الذي لا يستهلك سوى نحو 300 كيلوغرام يومياً، ما أدى إلى تكدس كميات كبيرة داخل الأحواض.

وأشار إلى أن المحافظات الأخرى استأنفت نقل إنتاجها بعد الحصول على التصاريح اللازمة قبل نحو شهرين، فيما ما يزال مربو كركوك ينتظرون رفع القيود منذ قرابة خمسة أشهر.

بدوره، قال مربي الأسماك عبد الله خليل، إن استمرار منع نقل الأسماك ألحق خسائر كبيرة بالمربين، موضحاً أن بقاء الإنتاج داخل الأحواض لفترات طويلة يرفع تكاليف الأعلاف والرعاية ويهدد استمرارية المشاريع.

وطالب خليل الجهات المعنية بالإسراع في إصدار الموافقات الخاصة بنقل الأسماك أسوة ببقية المحافظات، مؤكداً أن استمرار القيود الحالية ينعكس سلباً على المنتجين وحركة السوق.