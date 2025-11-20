الأنبار.. إيقاف صرف رواتب تقاعدية لـ 22 إضبارة مزورة

شفق نيوز– الأنبار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، إيقاف صرف رواتب تقاعدية مخصَّصة بشكل مخالف للقانون بعد ضبط 22 إضبارة مزوَّرة في محافظة الأنبار.

وقالت الهيئة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن فريق عمل من مكتب تحقيق الأنبار انتقل إلى هيئة التقاعد/ قسم ضحايا الإرهاب، وتمكَّن بالتنسيق مع قاضي محكمة التحقيق المختص بقضايا النزاهة في المحافظة من كشف حالات تلاعب وتزوير في الإضابير التقاعدية التي تم رفعها إلى هيئة التقاعد الوطنيَّة عبر نظام الباركود، حيث تم تخصيص رواتب لأصحابها بصورة غير قانونية.

وأشارت الهيئة إلى أن مجموع مبالغ الرواتب المصروفة للأضابير المزورة بلغت 544,277,305 دينارًا، مؤكدة أنه بعد عرض القضية أمام قاضي محكمة التحقيق المختص، تقرر إيقاف صرف الرواتب الخاصة بجميع الإضابير المضبوطة.