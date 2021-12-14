الأنبار.. وقفة احتجاجية للأجور اليومية وتهديد بترك للعمل

شفق نيوز/ نظم عدد من العاملين بصفة ( أجر يومي ) في مديرية بلدية قضاء القائم غربي محافظة الانبار، والحدودي مع سوريا، وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ خمسة أشهر، وبدون اي اسباب مقنعة، بحسب وصفهم.

وطالب المحتجون، محافظ الانبار علي الدليمي، ومدير بلديات المحافظة عماد الدليمي، بـ"الكشف عن سبب تأخير الرواتب ومعالجة المشكلة".

واكدوا في بيان لهم، ورد لوكالة شفق نيوز، أنهم "اصحاب عوائل ولا يمتلكون اي عمل آخر، ويعملون في البلدية منذ العام 2008 بصفة ( أجر يومي )".

وتابعوا، بأنهم "في حال عدم الاستجابة لمطلبهم، فأنهم سيجبرون على ترك العمل، وتنظيم وقفات احتجاجية أخرى، إلى أن تسترد حقوقهم".

وقال قائممقام قضاء القائم، أحمد المحلاوي، إن "العاملين في بلدية القائم بصفة ( أجر يومي ) ، لم يتم صرف رواتبهم منذ الشهر السابع من العام الجاري، ولا نعلم ما السبب وراء ذلك".

وبين المحلاوي، لوكالة شفق نيوز، قائلاً "تمت مخاطبة مديرية بلديات الانبار، للنظر بالأمر، وتواصلت بشكل مباشر مع مدير البلديات، وأكد أن التأخير بصرف الرواتب هو من قبل وزارة البلديات، دون معرفة الاسباب".

وأردف، أن "مديرية البلديات وعدتنا على ضوء وعود الوزارة، والتي لم تفِ بذلك للعاملين، ففي كل مرة نطالب بصرف مستحقاتهم، تعدنا بمهلة أسبوع او أثنين، لكن حتى الان لم تنفذ شيء منها".

وأشار المحلاوي، إلى أنه "تم اعلامنا يوم أمس، بموافقة وزارة التخطيط على تخصيص مبالغ لصرف رواتب العاملين بصفة ( أجر يومي ) من ابناء القائم، لكن حتى الآن، لا يوجد شيء على ارض الواقع".

وأختتم، بالقول "رغم المساحة الشاسعة لمدينة القائم، إلا أننا لا نملك سوى 150عاملا بصفة ( أجر يومي )، ومع ذلك لم يتم تسليمهم مرتباتهم منذ خمسة أشهر، أي أننا بوضع كارثي".