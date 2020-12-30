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الأنبار.. وقفة احتجاجية ضد "علاوي" واستقطاع الرواتب

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-30T11:00:06+0000
الأنبار.. وقفة احتجاجية ضد "علاوي" واستقطاع الرواتب

شفق نيوز/ أقامت نقابة الأكاديميين العراقيين فرع محافظة الأنبار غربي العراق، وقفة احتجاجية أمام جامعة قضاء الفلوجة شرقي الانبار، يوم الأربعاء، وذلك للتعبير عن رفضهم لقرار استقطاع نسبة من رواتب الأساتذة الجامعيين.

وقال رئيس نقابة الأكاديميين فرع الانبار، سعود المشهداني، لوكالة شفق نيوز، إن "الوقفة الاحتجاجية تأتي للتعبير عن رفضنا المساس بمرتبات الأستاذ الجامعي"، مضيفاً أن "مشروع الموازنة لعام 2021 تضمن استقطاعات تصل إلى 30% من مرتبات الأستاذ الجامعي"

وأضاف أن "الوقفة أيضا تعبر عن رفضنا للإساءة التي توجه بها وزير المالية (علي علاوي) للأساتذة الجامعيين، والتي وجهها خلال لقاء تلفزيوني له وقال خلالها (ما الذي قدمه الأستاذ الجامعي، وان غالبية الأستاذة الجامعيين يدرسون ويأخذون الشهادات العليا في سبيل زيادة رواتبهم فحسب)". 

وطالب المشهداني، وزير المالية، "بتقديم اعتذار رسمي لأساتذة الجامعيات، وعدم الاستهانة بما قدموه في سبيل الارتقاء بمستوى التعليم العراقي".

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