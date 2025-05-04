الأنبار.. وفيات على الطريق تُسرّع افتتاح مركز "الطاش"

شفق نيوز/ أكد مدير إعلام دائرة صحة الأنبار، محمد القيسي، يوم الأحد، أن مركز الطاش الصحي في مدينة الرمادي وصل إلى مرحلة التأثيث المكتبي والطبي، تمهيدًا لافتتاحه الرسمي أمام المواطنين خلال العام الحالي.

وأوضح القيسي، لوكالة شفق نيوز، أن "المركز يواجه عددًا من المعوقات التي تُعيق سرعة الإنجاز، بينها تأخر وصول بعض المستلزمات الأساسية ونقص في المعدات"، مشيرًا إلى أن "المبنى بانتظار تزويده بوحدة أشعة ومختبر، وهي ضرورية جداً لضمان تقديم خدمات أولية متكاملة للسكان”

وأضاف أن "أهالي منطقة الطاش يعانون منذ سنوات من عدم وجود مركز صحي قريب، ما يضطرهم إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المدينة وتلقي العلاج”، مؤكداً أن "افتتاح المركز سيكون خطوة مهمة للتخفيف من معاناة المواطنين وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية في مناطقهم".

وشدد القيسي، على أهمية المركز، قائلاً: "وجود مركز صحي في الطاش بات حاجة ملحّة، خصوصًا في ظل التوسع السكاني وبعد المنطقة عن مراكز المدينة".

وتفتقر منطقة الطاش في الرمادي إلى مركز صحي أو مستشفى قريب منذ سنوات، ما تسبب بوقوع حوادث إنسانية مؤلمة، حيث سُجلت حالات وفاة لمواطنين أثناء نقلهم إلى المستشفيات داخل المدينة بسبب بُعد المسافة وعدم توفر إسعافات أولية في المنطقة. وتُعد هذه الحالات دليلاً صارخًا على الحاجة الماسّة لإنشاء مركز رعاية صحية يُغطي احتياجات السكان ويضمن إنقاذ الأرواح في الوقت المناسب.