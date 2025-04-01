الأنبار.. وفاة شخصين وإنقاذ ثالث إثر حادث غرق

شفق نيوز/ لقي شخصان مصرعهما، فيما أُنقذ ثالث، يوم الثلاثاء، إثر حادث غرق وقع في إحدى المسطحات المائية في الكرمة بمحافظة الأنبار.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع أثناء محاولة الضحايا السباحة، قبل أن يتعرضوا للغرق، ما استدعى تدخّل فرق الإنقاذ".

وأضاف المصدر، أن "الفرق تمكنت من انتشال أحدهم وهو على قيد الحياة، حيث نُقل لتلقي العلاج، بينما فارق الآخران الحياة".

من جانبها، فتحت الجهات المختصة تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث، وفقاً للمصدر.