الأنبار.. أهالي الحبانية يتظاهرون للمطالبة بإقالة قائممقام بعد غرق الأحياء (فيديو)

تظاهر عدد من المواطنين في قضاء الحبانية بمحافظة الأنبار، يوم الجمعة، احتجاجاً على تردي الواقع الخدمي، مطالبين بإقالة قائممقام القضاء.

ورفع المحتجون لافتات تندد بسوء الخدمات خلال الفترة الأخيرة، مشيرين إلى أن غرق أغلب مناطق القضاء بمياه الأمطار كشف عن ضعف البنى التحتية وفشل المعالجات الخدمية.

كما أكد المتظاهرون، أن الأوضاع الحالية لم تعد مقبولة، داعين الحكومة المحلية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة المقصرين والعمل على إيجاد حلول حقيقية لمشاكل تصريف مياه الأمطار وتحسين الخدمات الأساسية في القضاء.

هذا وأعلنت قيادة شرطة محافظة الأنبار، يوم أمس الخميس، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن جميع القطعات الأمنية والخدمية تلقت أوامر بالتدخل الفوري لإغاثة أهالي الخالدية، ومعالجة حالات الغرق وفتح الطرق المغلقة.

وأظهرت مقاطع مصورة لجوء فرق الإنقاذ والقوات الأمنية وكذلك الأهالي إلى الزوارق للتنقل بين شوارع وأزقة المدينة التي غمرتها المياه بمستوى مرتفع، يتعذر معه السير على الأقدام أو التنقل بالسيارات.

كما تسبب الفيضان بدخول المياه إلى منازل المواطنين والمحال التجارية والمخازن والدوائر الحكومية، فضلاً عن غمر السيارات المتوقفة، مخلفاً خسائر مادية كبيرة.