الأنبار.. نفاد البنزين من المحطات بعد ملاحظات على جودة الوقود

أفاد مصدر في شركة توزيع المنتجات النفطية – فرع الأنبار، يوم الاثنين، بأن عدداً من محطات تعبئة الوقود في المحافظة سجلت نفاد مادة البنزين، عقب تأخر تزويدها بالحصة الأخيرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "بعض المحطات في الأنبار خلت من مادة البنزين بعد أنباء عن رفض الحكومة المحلية استلام الحصة الأخيرة، نتيجة ملاحظات تتعلق بجودة الوقود بعد إجراء فحوصات مختبرية على عينات منه".

وأضاف أن "توقف أو تأخر تجهيز الحصة انعكس بشكل مباشر على توفر المادة في عدد من المحطات، ما أدى إلى حصول شح واضح في بعض المناطق"، دون ذكر تفاصيل إضافية حول موعد استئناف التوزيع.